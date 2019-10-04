Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-04T10:11:31+03:00

Аналогичные обвинения получили его коллеги по школе актерского мастерства

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Американского актера Джемса Франко, известного по фильму «127 часов», обвинили в сексуальных домогательствах. Такие же обвинения получили его коллеги по школе актерского мастерства.

Как сообщает газета The New York Times, с такими обвинениями выступили две ученицы школы. Они подали иск в суд округа Лос-Анджелес.

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ИСТОЧНИК KP.RU