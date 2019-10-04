В Совфеде прокомментировали перевод русских школ на украинский язык в Незалежной

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-04T11:32:19+03:00

В 2020 году на Украине не останется русскоязычных школ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Переход на украинский язык в русских школах на Украине нарушает права русскоязычного населения в стране. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на намерение Незалежной изменить образовательную систему в 2020 году.

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация», — цитирует Цекова RT.

Сенатор добавил, что в последние пять лет наблюдает как эта самая украинизация переходит в форму нарушения прав национальных меньшинств.

При этом Цеков напомнил, что еще в 1991 году на Украине никто и не подумал бы называть русских национальным меньшинством, ведь больше половины граждан использовали русский язык здесь в быту.

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык с 2020 года. Она добавила, что школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам ЕС также перейдут на украинский язык, но чуть позже, в 2023 году, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU