В Совфеде прокомментировали перевод русских школ на украинский язык в Незалежной
Переход на украинский язык в русских школах на Украине нарушает права русскоязычного населения в стране. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на намерение Незалежной изменить образовательную систему в 2020 году.
«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация», — цитирует Цекова RT.
Сенатор добавил, что в последние пять лет наблюдает как эта самая украинизация переходит в форму нарушения прав национальных меньшинств.
При этом Цеков напомнил, что еще в 1991 году на Украине никто и не подумал бы называть русских национальным меньшинством, ведь больше половины граждан использовали русский язык здесь в быту.
Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык с 2020 года. Она добавила, что школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам ЕС также перейдут на украинский язык, но чуть позже, в 2023 году, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU