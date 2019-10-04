2019-10-04T13:47:22+03:00
В мире

В Госдуме одобрили идею переноса комитета ГА ООН из Америки

Вместо Нью-Йорка иностранные делегации могли бы принимать Женева или Вена
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме поддержали идею переноса комитета ГА ООН в ЕвропуВ Госдуме поддержали идею переноса комитета ГА ООН в ЕвропуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме поддержали идею перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из США в другую страну. Альтернативными Нью-Йорку вариантами были названы Женева и Вена.

«Сейчас все летят в Америку, а теперь представителям США придётся лететь в Европу. Во всех отношениях это правильно... Тем более на фоне происходящего с выдачей американских виз. Вызывает опасение тот факт, что дальше может быть только хуже. Так что это абсолютно правильное предложение», - цитирует заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу RT.

Депутата добавил, что перенос работы комитета ГА ООН в Европу будет логичен и удобен.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о предложении России с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Женеву или в Вену. Он добавил, что такой шаг поможет нормализовать работу комитета, передает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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