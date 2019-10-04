Найден быстрый способ вылечить рак

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-04T15:01:19+03:00

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Ученые из Австралии нашли быстрый и эффективный способ борьбы с раком. В ходе исследования специалисты смогли открыть новое свойство фермента теломеразы. Оказалось, что он может усиливать активность белков, которые защищают ДНК от раковых клеток.

Ранее открытая учеными функция фермента не была исследована. Именно это объясняет почему подавление теломераз не останавливало неконтролируемое разрастание опухоли в организме.

Австралийским специалистам удалось установить, что если одновременно подавлять активирующий белки фермент и способность теломеразы удлинять кончики хромосом, то раковые клетки прекратят размножаться и начнут быстро гибнуть.

Кроме того отмечается, что подавление теломераз окзалось неэффективным в борьбе с раком еще и потому что клетки рака должны пройти слишком долгий процесс деления, прежде чем теломеры окажутся достаточно истощены , пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU