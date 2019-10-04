На журналистку напала толпа митингующих и облила водкой

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-04T15:38:43+03:00

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На испанскую журналистку напала толпа людей прямо во время прямого эфира. Лайлу Жименез вместе с оператором телеканала Telecinco TV работали на марше в Барселоне. На митинг в честь второй годовщины референдума о независимости Каталонии собрались сотни людей. Внезапно толпа заприметила камеру, свое возмущение демонстранты решили выплеснуть именно на журналистку. От оскорблений они перешли к активным действиям.

Как пишет The Metro, на Жиминез накинулась толпа, кто-то из митингующих вылил на журналистку водку. Девушке пришлось покинуть место съемки, однако, доработать в эфире ей все е пришлось – съемочная группа переместилась на другую локацию и завершила репортаж.

Позже журналист призналась, что считает произошедшее «унизительным случаем». Она также рассказала, что в толпе были те, кто пытался ее защитить. Один из мужчин даже предложил ей салфетку, чтобы высушить намокшую одежду.

Толпа накинулась на журналистку в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU