Лукашенко попросил Украину помочь с ракетостроением

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-04T17:23:51+03:00

Совместные проекты по созданию вооружения главы двух стран обсудили на форуме в Житомире

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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения. Напомним, первая личная встреча глав двух стран проходит в Житомире. Президент Белоруссии сообщил, что в стане нет такого производства, какое есть в Украине. При этом белорусы заинтересованы в создании современных ракетных комплексов.

- Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли, - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии рассчитывает не только на торговые отношения с Украиной в этой сфере, но и на совместное производство. Решение по созданию предприятий примет специально созданная Белоруссией комиссия, совещание по этому вопросу состоится в Киеве.

Ранее сайт kp.ru писал о наличии в Белоруссии ракет средней дальности. Однако, согласно договору о разоружении стан Европы, страна не только не может их иметь, но и не должна заниматься их разработкой.

ИСТОЧНИК KP.RU