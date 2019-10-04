2019-10-04T17:36:36+03:00
В мире

В МИД Ирана сообщили о скором освобождении журналистки Юлии Юзик

Ее задержали якобы для «дачи объяснений»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия Юзик была задержана 2 октябряЮлия Юзик была задержана 2 октябряФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик «в скором времени» обещали освободить. О этом РИА Новости сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Напомним, журналиста арестовали иранские спецслужбы якобы за шпионаж. В аэропорту пограничники отобрали у Юзик паспорт без объяснения причины, 2 октября она была арестована. Близким, в том числе мужу, Юлия якобы сообщала, что возможно столкнется со сложностями в стране, куда ее пригласили погостить.

В МИД Ирана сообщают, что в «скором времени» россиянку освободят. Она задержана «для дачи объяснений».

В российском посольстве разбираются в ситуации, хотя сама Юлия к ним не обращалась после того, как осталась без паспорта. По делу Юзик в МИД России вызвали посла Ирана.

В посольстве просят российских журналистов, которые намерены посетить Исламскую республику, заранее сообщить о своем визите из-за "напряженной внешнеполитической обстановкой вокруг Ирана".

ИСТОЧНИК KP.RU

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