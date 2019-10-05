Секрет красивой кожи - в еде: названы восемь омолаживающих продуктов

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-05T14:09:45+03:00

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Ключ к молодости находится не в дорогих кремах и процедурах, а в правильной еде. Во всяком случае именно так утверждают специалисты.

Считается что определенные продукты способны не только сделать кожу упругой и здоровой, но и замедлить старение. Приводим несколько примеров.

Во-первых, темный шоколад. Он содержит флавониды, которые способны защитить кожу от солнца, а его антиоксиданты полезнее для организма, чем ягоды.

Также на эти вещества богат зеленый чай. Он содержит много полифенолов, которые способствуют выработке коллагена - настоящего строительного материала для нашей кожи.

Потребление кофе полезно не только для поддержания красоты, но и для здоровья. Содержащиеся в нем биологически активные соединения способны защитить кожу от меланомы. Но это относится лишь к фильтрованному кофе, а не к растворимому или сваренному.

Восстановлению поврежденной кожи будет способствовать авокадо. Он содержит много витаминов, клетчатки, калия и жирных кислот. А помидоры способы сгладить морщины. Кроме того, они богаты ликопином, который снижает риск инсульта и полезен при болезнях сердца. Также этого вещества много в арбузе - его потребление не заменит солнцезащитный крем, но кожа будет переносить ультрафиолетовые лучи гораздо легче.

Отличным питающим средством станет рыба, насыщенная омега-3, передает сайт "МедикФорум". Выровнять тон кожи, осветлить ее и сделать гладкой поможет черника. Эта ягода содержит много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами.

Ранее сайт kp.ru публиковал также список продуктов, поедание которых, наоборот, может спровоцировать старение кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU