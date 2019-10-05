2019-10-05T15:21:14+03:00
Общество

Зову тебя Россиею: В Подмосковье родители назвали дочь в честь страны

Солнышкины нашли достойное имя для такой фамилии ребенку
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Подмосковье Россия одна, но в стране есть тезкиВ Подмосковье Россия одна, но в стране есть тезкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Подмосковье появилась Россия Солнышкина. Девочке всего несколько дней, но о ней уже пишут в СМИ – все из-за того, что родители решили быть оригинальными и дачи чаду нестандартное имя. Выбирали не из списка «оригинальных» и не по святцам.

Олег и Инна недавно переехали в Подмосковье на постоянное место жительства и так вдохновились красотами страны, что решили назвать ребенка Россия. Девочка появилась на свет осенью 2019 года в роддоме Орехово-Зуево.

Журналистам ugpressa.ru счастливый отец хвастался, что такое необычное имя дочери предложил дать он. Супруга поддержала. Как отреагировали на известие другие родственники, не сообщается. Одним из факторов было то, что имя Россия хорошо сочетается с фамилией Солнышкиных. В местном загсе, где регистрировали ребенка, сказали, что Россия в Подмосковье одна, но в стране тезки у девочки есть. Спорить с родителями сотрудники управления органа госрегистрации не стили – имя не противоречит законам страны и не является оскорбительным, не содержит символы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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