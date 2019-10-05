2019-10-05T22:23:58+03:00
В мире

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Об этом написал в соцсетях бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экс-депутат Верховной Рады Украины рассказал в фейсбуке историю своего знакомого. Приятель политика захотел сохранить свою анонимность. Однажды он стал свидетелем того, как в Польше украинца заставили в буквальном смысле съесть бандеровский флаг.

Речь идет о флаге «Украинской повстанческой армии», которая сформирована в 1942 году как часть организации националистов. Эта армия воевала с советскими войсками, при этом сотрудничая с фашистами. Лидерами «Украинской повстанческой армии» были Бандеры и Шухевич.

Свидетель истории рассказал, что бандеровский флажок поляки заприметили на панели автомобиля. Спустили колеса и стали ждать водителя.

- Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок, - написал Алексей Журавко. - Он съел этот флажок и еще просил прощения, сказав, что такого больше не повторится никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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