Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

СЕГОДНЯ 22:20 2019-10-05T22:23:58+03:00

Об этом написал в соцсетях бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко

Изменить размер текста: A A

Экс-депутат Верховной Рады Украины рассказал в фейсбуке историю своего знакомого. Приятель политика захотел сохранить свою анонимность. Однажды он стал свидетелем того, как в Польше украинца заставили в буквальном смысле съесть бандеровский флаг.

Речь идет о флаге «Украинской повстанческой армии», которая сформирована в 1942 году как часть организации националистов. Эта армия воевала с советскими войсками, при этом сотрудничая с фашистами. Лидерами «Украинской повстанческой армии» были Бандеры и Шухевич.

Свидетель истории рассказал, что бандеровский флажок поляки заприметили на панели автомобиля. Спустили колеса и стали ждать водителя.

- Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок, - написал Алексей Журавко. - Он съел этот флажок и еще просил прощения, сказав, что такого больше не повторится никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU