Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Экс-депутат Верховной Рады Украины рассказал в фейсбуке историю своего знакомого. Приятель политика захотел сохранить свою анонимность. Однажды он стал свидетелем того, как в Польше украинца заставили в буквальном смысле съесть бандеровский флаг.
Речь идет о флаге «Украинской повстанческой армии», которая сформирована в 1942 году как часть организации националистов. Эта армия воевала с советскими войсками, при этом сотрудничая с фашистами. Лидерами «Украинской повстанческой армии» были Бандеры и Шухевич.
Свидетель истории рассказал, что бандеровский флажок поляки заприметили на панели автомобиля. Спустили колеса и стали ждать водителя.
- Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок, - написал Алексей Журавко. - Он съел этот флажок и еще просил прощения, сказав, что такого больше не повторится никогда.
ИСТОЧНИК KP.RU