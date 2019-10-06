Погода в Москве на 6 октября 2019 года: ожидается сильный дождь

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-06T07:29:02+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 6 октября 2019 года

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Погода в Москве на 6 октября 2019 года будет пасмурной. Небо затянут облака, а дождь будет идти на протяжении практически всего дня, при этом возможны вкрапления мокрого снега. Также местами осадки перерастут в настоящий ливень.

Дневная температура воздуха составит +2..+4 градуса. Ветер северо-восточного направления движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 744 миллиметра ртутного столба.

Такая погода продержится в столице еще несколько дней, до вторника. Потом опять потеплеет до +10..+12 градусов. Однако грядущей ночью ожидается падение столбиков термометров до нулевой отметки, передает Гидрометцентр России.

ИСТОЧНИК KP.RU