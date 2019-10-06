МИД выразил решительный протест в связи с допросом Юмашевой в США
Вашингтон либо не настроен на нормализацию отношений с Москвой, либо не способен контролировать действия своих спецслужб
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с действиями властей США, которые задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка с целью допроса.
В ведомстве расценили случившееся как "очередную враждебную акцию", нацеленную на дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.
Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly
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ИСТОЧНИК KP.RU