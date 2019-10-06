МИД выразил решительный протест в связи с допросом Юмашевой в США

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-06T13:37:02+03:00

Вашингтон либо не настроен на нормализацию отношений с Москвой, либо не способен контролировать действия своих спецслужб

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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с действиями властей США, которые задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка с целью допроса.

В ведомстве расценили случившееся как "очередную враждебную акцию", нацеленную на дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736109" frameborder="0"></iframe> Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU