2019-10-06T13:37:02+03:00
Политика

МИД выразил решительный протест в связи с допросом Юмашевой в США

Вашингтон либо не настроен на нормализацию отношений с Москвой, либо не способен контролировать действия своих спецслужб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с действиями властей США, которые задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка с целью допроса.

В ведомстве расценили случившееся как "очередную враждебную акцию", нацеленную на дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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