2019-10-06T12:57:59+03:00
Политика

Неверов прокомментировал допрос депутата Юмашевой в США

Зампред Госдумы предложил всерьез задуматься о прекращении дальнейшего участия россиян в мероприятиях в Штатах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАССДепутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов предложил депутатам задуматься о том, стоит ли им в дальнейшем участвовать в проводимых на территории США мероприятиях после того, как в Нью-Йорке была допрошена одна из парламентариев Инга Юмашева.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также был возмущен столь "неприятно" ситуацией, поскольку она представляет собой не отдельный эпизод, а целую систему. Об этом он сказал в комментарии телеканалу RT.

"Всё это приобретает характер дурно пахнущей истории, когда под видом какой-то ошибки нашим коллегам не выдали визы в ГА ООН", — сказал Новиков.

Неверов же напомнил, что Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк на международный форум по официальному приглашению и обеспечением ее визита должна была заниматься принимающая страна.

"Случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - цитирует РИА Новости зампреда Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что минувшей ночью российского депутата остановили в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР час допрашивали девушку в специальном помещении и лишь потом отпустили.

Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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