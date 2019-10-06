Неверов прокомментировал допрос депутата Юмашевой в США
Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов предложил депутатам задуматься о том, стоит ли им в дальнейшем участвовать в проводимых на территории США мероприятиях после того, как в Нью-Йорке была допрошена одна из парламентариев Инга Юмашева.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также был возмущен столь "неприятно" ситуацией, поскольку она представляет собой не отдельный эпизод, а целую систему. Об этом он сказал в комментарии телеканалу RT.
"Всё это приобретает характер дурно пахнущей истории, когда под видом какой-то ошибки нашим коллегам не выдали визы в ГА ООН", — сказал Новиков.
Неверов же напомнил, что Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк на международный форум по официальному приглашению и обеспечением ее визита должна была заниматься принимающая страна.
"Случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - цитирует РИА Новости зампреда Госдумы.
Сайт kp.ru писал, что минувшей ночью российского депутата остановили в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР час допрашивали девушку в специальном помещении и лишь потом отпустили.
Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU