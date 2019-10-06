ФБР час допрашивало депутата Госдумы Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка

СЕГОДНЯ 01:51 2019-10-06T02:14:03+03:00

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Депутата Госдумы Ингу Юмашеву, два дня назад прилетевшую в США на форум «Диалог Форт Росс», в аэропорту Нью-Йорка задержали и целый час допрашивали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Об этом в субботу вечером рассказал журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в нью-йоркском аэропорту Юмашеву попросили пройти в отдельное помещение, где ей представился и стал допрашивать сотрудник ФБР.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», - добавил российский дипломат.

Анатолий Антонов назвал такие действия американцев «неприемлемыми и возмутительными», а также сообщил, что в связи с допросом депутата посольство России 5 октября направило в госдепартамент США ноту протеста.

«Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на Генассамблею в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU