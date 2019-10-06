Турков удивило русское слово из 32 букв

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-06T14:22:35+03:00

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Турецкое издание Medya Gunlugu опубликовало рейтинг самых длинных русских слов. Авторы материала предложили читателям попробовать прочитать, что написано, и произнести это вслух. Вызов был брошен, прежде всего, тем, кто считает, что "освоил" русский язык и легко справится с его артикуляцией.

Первое место в рейтинге заняло слово "рентгеноэлектрокардиографический". В нем целых 32 буквы, но несмотря на устрашающий внешний вид, русскому человеку будет несложно быстро произнести его. Дальше идут "частнопредпринимательский" из 24 букв и "субстанционализирующийся". В список попали всего восемь слов.

Самые длинные русские слова по версии Medya Gunlugu:

1. Рентгеноэлектрокардиографический - 32 буквы;

2. Частнопредпринимательский - 24 буквы и мягкий знак (его турки считали отдельно);

3. Субстанционализирующимися - 25 буквы;

4. Человеконенавистничество - 24 буквы;

5. Переосвидетельствоваться - 22 буквы и два мягких знака;

6. Сельскохозяйственно-машиностроительный - 34 буквы и два мягких знака;

7. Высокопревосходительство -23 буквы и мягкий знак;

8. Достопримечательность - 19 букв и два мягких знака.

Сайт kp.ru писал, что во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2016 году иностранных участников турнира попросили произнести предложенные им русские слова на камеру. Видео вышло небольшим, но очень забавным.

ИСТОЧНИК KP.RU