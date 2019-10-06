2019-10-06T16:09:25+03:00
В мире

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

В 33 года умерла актриса Марина Куклина, сыгравшая во многих российских сериалах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Умерла актриса Марина КуклинаУмерла актриса Марина КуклинаФото: Facebook
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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина. О ее смерти сообщили коллеги в социальных сетях.

- Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить!- написала в фейсбуке Римма Зюбина.

Причины смерти молодой актрисы не известны. СМИ сообщают, что некоторое время назад у Куклиной обнаружили серьезное заболевание. Близкие даже организовали сбор средств на лечение.

Актриса больше десяти лет служила в Киевском театре юного зрителя. С 2009 года начала сниматься в кино. Принимала участие в фильмах и сериалах: «Возвращение Мухтара-5», «Анна Герман», «По законам военного времени-2».

Известно, что у Марины Куклиной остался сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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