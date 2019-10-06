Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-06T16:56:26+03:00

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Владимир Путин сказал, что ему не интересна ситуация, в которую попал украинский президент. Напомним, после разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, американские демократы запустили начало процедуры импичмента президента. Украина оказалась в эпицентре внутриполитического американского скандала.

Корреспондент NBC News Кир Симмонс задал российскому лидеру вопрос о том, как Владимир Путин оценивает положение Зеленского.

- Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его – ответил президент России.

Беседу показали в эфире программы «Москва. Путин. Кремль».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что считает положение, в каком оказался Зеленский "непростым". Он считает, что украинский лидер "попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии".

ИСТОЧНИК KP.RU