Телефонный Трампа с Зеленским: стенограмма

Трамп: Мои поздравления с великой победой. Мы все наблюдали в США и вы проделали потрясающую работу. Тот путь, которым вы прошли, без особых шансов, и так легко победили. Это фантастическое достижение.

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы одержали большую победу и упорно работали для этого. Мы много работали, но я хотел бы признаться в том, что у меня была возможность поучиться у вас. Мы использовали ряд ваших навыков и знаний как образец для наших выборов и да, это правда, это были уникальные выборы. Мы находились в уникальной ситуации, когда были способны достичь уникального успеха. Могу сказать вам следующее: первый раз вы позвонили поздравить меня, когда я выиграл выборы, и второй раз вы звоните мне, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Я думаю, мне следует участвовать в выборах чаще, чтобы вы звонили мне чаще и мы могли бы разговаривать чаще.

Трамп (смеется): Очень хорошая идея. Думаю, ваша страна очень счастлива.

Зеленский: Да, сказать по правде, мы пытаемся усиленно работать, потому что хотели высушить болото в нашей стране. Мы взяли много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим новый формат и новый тип правительства. В этом вы для нас великий учитель.

Трамп: Очень приятно, что вы такое говорите. Я скажу, что мы многое делаем для Украины. Мы тратим на этом много усилий и много времени. Гораздо больше, нежели европейские страны, которые должны помогать вам больше, чем они это делают. Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают, - это разговоры, и я думаю, что вам реально следует их об этом спросить. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же, поэтому я считаю, что вам нужно обратить на это внимание, а США ведут себя по отношению к Украине очень-очень хорошо. Не сказал бы, что это обязательно взаимно, потому что случаются не очень хорошие вещи, но США очень-очень хорошо настроены по отношению к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не только на 100%, но в действительности на 1000%, и я могу сказать вам следующее: я разговаривал с Ангелой Меркель и я встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Макроном и я говорил им, что они не делают столько, сколько должны делать по вопросам санкций. Они не усиливают санкции. Они не работают так много, как должны работать для Украины. Выходит так, что логически Евросоюз должен быть нашим крупнейшим партнером, а технически США гораздо более крупный партнер, чем ЕС, и я очень благодарен вам за это, потому что США так много делают для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно, когда мы говорим о санкциях против РФ. Я бы также хотел поблагодарить вас за вашу огромную поддержку в области обороны. Мы готовы продолжать сотрудничать по следующим шагам, мы почти готовы закупить больше «Джавелинов» (противотанковых ракетных комплексов. - Ред.) у США в целях обороны.

Белый дом обнародовал стенограмму разговораФото: REUTERS

Трамп: Хотел бы попросить вас сделать нам такое одолжение хотя бы потому, что наша страна через многое прошла, и Украина многое об этом знает. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло в целом с ситуацией на Украине, они говорят CrowdStrike (компания по интернет-безопасности, которая анализировала взломы cерверов Демократической партии и указала на две связанные с Россией хакерские группировки. - Ред.)...Я догадываюсь, у вас есть кто-то из ваших богатых людей…Сервер, они говорят, у Украины он есть. Многие вещи продолжаются, ситуация в целом. Думаю, вы окружили себя некоторыми из таких людей. Я бы хотел, чтобы вам или вашим людям позвонил министр юстиции и генпрокурор, и я бы хотел докопаться до сути. Как вы вчера видели, полный нонсенс закончился очень бедным выступлением человека по имени Роберт Мюллер (спецпрокурор, расследовавший дело о «российском вмешательстве» в выборы-2016. - Ред.), некомпетентным выступлением. Но они говорят, что многие из этого началось с Украины. Все что вы сможете сделать, очень важно, если это возможно.

Зеленский: Да, это очень важно для меня и все, что вы только что упомянули ранее. Для меня как для президента это очень важно, и мы открыты для будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества между США и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из США, он будет заменен на очень компетентного и очень опытного посла, который будет усиленно работать над сближением наших наций. Я также надеюсь на то, что он заручится вашим доверием и установит с вами личные отношения, чтобы мы смогли больше взаимодействовать. Я лично скажу ему, что один из моих помощников недавно говорил с господином Джулиани, и мы очень надеемся на то, господин Джулиани сможет приехать на Украину и мы с ним встретимся. Я просто хотел заверить вас, что среди нас у вас только друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя самыми лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы - друзья. Мы - большие друзья, и у вас, господин президент, есть в нашей стране друзья, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя выдающимися людьми и в добавление к тому расследованию гарантирую вам как президент Украины, что все расследования будут проведены открыто и честно. В этом я могу вас заверить.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был хороший прокурор и он был смещен, что реально несправедливо. Многие люди об этом говорят, способ, которым они убрали вашего очень хорошего прокурора, и в этом замешано несколько очень плохих людей. Господин Джулиани - очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хотел бы, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам наряду с министром юстиции и генпрокурором. Руди очень много знает о том, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы отлично. Бывший посол из США, женщина, была плохим вариантом и люди, с которыми она имела дело на Украине, были плохим вариантом, я хочу, чтобы вы об этом знали. Другая вещь - много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие хотят выяснить это. Если вы сможете сделать что-то с министром юстиции и генпрокурором, было бы превосходно. Он хвастался тем, что остановил расследование, поэтому, если вы сможете посмотреть это…Это звучит для меня ужасно.

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президенту США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июляФото: REUTERS

Зеленский: Я хотел сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и знаю ситуацию. С тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на сто процентов моим человеком, моей кандидатурой, его утвердит парламент и он приступит к работе в сентябре. Он или она изучит ситуацию, особенно компанию, которую вы упомянули. Тема расследования дела - это вопрос восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем над этим работать. Я бы попросил вас обеспечить нас дополнительной информацией, если она у вас есть. Это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедить, что мы вершим правосудие в своей стране в отношении посла Украины в США, насколько я помню, ее фамилия Иванович. Это здорово, что вы первый сказали мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на сто процентов. Ее отношение ко мне было далеко не хорошим, она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не приняла бы меня в качестве нового президента.

Трамп: Да, она сделала ряд вещей. Господин Джулиани позвонит вам, и я также скажу министру юстиции и генпрокурору Барру позвонить вам и мы докопаемся до сути. Я уверен, что вы все вычислите. Я слышал, что с прокурором плохо обращались, а она был очень хорошим прокурором, так что удачи вам в этом. Я предсказываю, что ваша экономика будет лучше и лучше. У вас множество активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, они невероятные люди.

Зеленский: Я хотел вам сказать, что у меня также есть несколько украинских друзей, которые живут в США. В последний раз, когда я путешествовал по США, я останавливался в Нью-Йорке у Центрального парка и я останавливался в отеле Trump Tower. Я поговорю с ними и я надеюсь в будущем снова их увидеть. Я также хотел поблагодарить вас за приглашение посетить США, особенно Вашингтон. С другой стороны6 я также хочу вас заверить в том, что мы будем очень серьезно подходить к делу и вести это расследование. Что касается экономики, то у наших стран есть большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины, - это энергетическая независимость. Думаю,м ы сможем очень успешно сотрудничать с США в сфере энергетической независимости. Мы уже работаем над этим. Мы закупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить эти возможности и лучше друг друга узнать. Я хотел бы вас поблагодарить за вашу поддержку.

Трамп: Хорошо. Спасибо вам, я ценю это. Я скажу Руди и генпрокурору Барру вам позвонить. Спасибо. Когда бы вы ни захотели приехать в Белый дом, свободно звоните. Дайте нам дату и мы будем над этим работать. С нетерпением жду встречи с вами.

Трамп задавал вопросы о БайденеФото: REUTERS

Зеленский: Большое спасибо. Я буду очень счастлив приехать к вам, познакомиться с вами лично и лучше вас узнать. С нетерпением жду нашей встречи и я также хотел бы пригласить вас посетить Украину, побывать в Киеве, который очень красив. У нас красивая страна, которая бы приняла вас. С другой стороны, я рассчитываю на то, что 1 сентября мы будем в Польше и сможем встретиться. ПОсле этого было бы хорошей идеей для вас посетить Украину. Мы можем взять мой самолет и отправиться на Украину или мы можем взять ваш самолет, который, вероятно, гораздо лучше моего.

Трамп: ОК, можем работать над этим. С нетерпением жду вас в Вашингтоне и, может быть, в Польше, потому что, думаю, будем там в одно время.

Зеленский: Спасибо вам большое, господин президент.

Трамп: Поздравляю с фантастической работой, которую вы проделали. За этим наблюдал весь мир. Я не уверен, что ваша победа стала настолько неожиданной, но поздравляю.

Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания.

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