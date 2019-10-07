2019-10-07T06:42:36+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье: погибли пять человек

Среди погибших при пожаре в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье четверо детей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожар в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье: погибли пять человекПожар в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье: погибли пять человекФото: Комсомольская правда
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Пожар в жилом доме в поселке Чисмена в Подмосковье случился в ночь с воскресенья на понедельник, с 6 на 7 октября. Сообщение о возгорании спасатели получили около 2:34. На место незамедлительно выдвинулись пожарные бригады.

Приехав на место, огнеборцы увидели, что горят две квартиры в жилом доме по адресу Лазурная, 6. Ликвидировать возгорание удалось спустя почти два часа после вызова – в 4:22. В результате происшествия погибли пять человек, четверо из которых дети. Ранения получили три человека. Им оказали необходимую помощь на месте происшествия.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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