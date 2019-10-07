Иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-07T10:11:01+03:00

Модель арестована, а ее страничка в инстараме удалена Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Готический «двойник» Джоли была арестована из-за «кощунственных» постов в соцсетях. Известна Сахар Табар стала несколько лет назад благодаря тому, что пародировала известную актрису, но выглядела при этом как героиня мультиков Тима Бертона. Поэтому иранскую модель все чаще называли не копией Джоли, а «мертвой невестой». Но удивлять Сахар Табар решила не только своим внешним видом, но и постами в соцсетях.

Как сообщает The Mirror, женщину заблокировали в инстаграм, а после арестовали из-за сообщений с призывами к насилию. Ее обвинили в богохульстве, незаконном приобретении собственности, оскорблении дресс-кода страны и поощрении молодых людей к коррупции.

По поводу своей необычной внешности иранская модель говорила – секрет в фотошопе. Хотя пластические операции она все-таки делала. Рассказала о ринопластики и нескольких косметических процедурах, например, об увеличении губ.

ИСТОЧНИК KP.RU