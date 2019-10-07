2019-10-07T11:13:29+03:00
Общество

Оксана Пушкина рассказала, зачем нужен закон о домашнем насилии

Депутат хочет создать систему по защите жертв от домашних тиранов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оксана Пушкина рассказала о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилияОксана Пушкина рассказала о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина считается одним из главных борцов за права женщин в российском парламенте. С момента своего избрания в Госдуму она продвигает идею принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. В интервью RT депутат рассказала, зачем такой закон нужен в нашей стране.

«Мы одна из немногих стран, где нет закона, который бы систематизировал все действия всех органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина», — заявила Пушкина.

По ее словам, в настоящее время в России практически нет кризисных центров, куда могли бы обратиться жертвы домашнего насилия, чтобы получить психологическую помощь. А закон предусматривает целую систему таких учреждений.

«По моей логике, должны собраться ведомства — их четыре — и придумать правила игры. Вот, мы их собрали, мы написали этот законопроект, где всё описано — кто, до какой степени, куда вмешивается», - считает Пушкина.

Депутат добавила, что пришло время в этом вопросе наводить порядок и решать, кто за какую область берет ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт прокомментировал пален США по «сдерживанию» Россию в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры
Китайские туристы покупают в России косметику и янтарь
Погода с 7 по 13 октября: Синоптики прогнозируют возвращение тепла ко второй половине недели
Активисты требуют запретить фильм «Джокер» из-за пропаганды насилия
Киев планирует провести выборы на Донбассе весной 2020 года
Страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»
В МИД России рассчитывают на освобождение Юзик до конца недели
Иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram
В Роспотребнадзоре объяснили почему не стоит покупать домашние продукты
В Москве годовалый ребенок умер, пока мама была в роддоме, а безработный отец выпивал на кухне
Двух гасторбайтеров из Киева избили в Польше за украинский язык
Названы регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах
Авиаперевозчики предложили новые варианты сдерживания цен на авиабилеты
Трамп призвал объявить импичмент спикеру Палаты представителей США
США отказались участвовать в военной операции в Сирии
В Госдуме хотят создать условия для накопления второй пенсии
Американец застрелил зятя за сюрприз на день рождения
В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета
Associated Press: Бизнес-партнеры Трампа хотели сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Боевики «Азова» перед отводом войск заняли село вблизи Донбасса