Оксана Пушкина рассказала, зачем нужен закон о домашнем насилии

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-07T11:13:29+03:00

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Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина считается одним из главных борцов за права женщин в российском парламенте. С момента своего избрания в Госдуму она продвигает идею принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. В интервью RT депутат рассказала, зачем такой закон нужен в нашей стране.

«Мы одна из немногих стран, где нет закона, который бы систематизировал все действия всех органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина», — заявила Пушкина.

По ее словам, в настоящее время в России практически нет кризисных центров, куда могли бы обратиться жертвы домашнего насилия, чтобы получить психологическую помощь. А закон предусматривает целую систему таких учреждений.

«По моей логике, должны собраться ведомства — их четыре — и придумать правила игры. Вот, мы их собрали, мы написали этот законопроект, где всё описано — кто, до какой степени, куда вмешивается», - считает Пушкина.

Депутат добавила, что пришло время в этом вопросе наводить порядок и решать, кто за какую область берет ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU