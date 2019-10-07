"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-07T17:07:17+03:00

Как правило, ведомственные наказания и проверку проводят, заметив явную неорганизованность или отсутствия четкого контроля в деятельности СК Фото: Евгения ГУСЕВА

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Глава следственного комитета РФ признался, что он не доволен качеством работы ведомства. Об этом председатель СК рассказал на открытии 7-ого съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Председатель Следственного комитета рассказал, что за только за прошлый год сменилось 40 процентов руководителей территориальных органов, а среди следователей дисциплинарные взыскания получили полторы тысячи сотрудников.

"Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом" – передает ТАСС слова Бастрыкина.

Несмотря на периодические рабочие ошибки сотрудников Следственного комитета, ведомство все равно стабильно выполняет свои обязанности. Вместе с этим регулярно принимаются активные меры по укреплению дисциплины. Как правило, ведомственные наказания и проверку проводят, заметив явную неорганизованность или отсутствия четкого контроля в деятельности СК, добавил глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU