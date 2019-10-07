Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-07T17:26:50+03:00

Жозеп Боррель призвал европейские страны давить на Москву до тех пор, пока ее поведение не изменится

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Антироссийские санкции должны быть сохранены до тех пор, пока поведение Москвы не изменится. Такой позиции придерживается министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы дипломатии Евросоюза и заместителя председателя Еврокомиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU