2019-10-07T17:26:50+03:00
Политика

Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций

Жозеп Боррель призвал европейские страны давить на Москву до тех пор, пока ее поведение не изменится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Антироссийские санкции должны быть сохранены до тех пор, пока поведение Москвы не изменится. Такой позиции придерживается министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы дипломатии Евросоюза и заместителя председателя Еврокомиссии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»