2019-06-29T06:01:55+03:00
Политика

Глава МИД Испании, назвавший Россию «старым врагом», объяснил свои слова

Жозеп Боррель заявил, что говорил не о своей стране, а о Европе и мел в виду Советский Союз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп БоррельИсполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп БоррельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности министра Испании Жозеп Боррель попытался объяснить свое высказывание о России, которую он назвал «старым врагом». По его словам, «русские не так поняли» его высказывание.

«Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее старый защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать её, и как её бывший соперник или враг, имея в виду СССР, вновь появляется», - заявил врио главы МИД в очередном интервью газете El Periodico.

Жозеп Боррель добавил, что он также говорил «о появлении нового системного конкурента — Китая» и о том, что «у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше».

«Такое случается. Я думаю, русские слишком остро реагировали, мы упрекали их в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем», - подытожил испанский дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, и.о. главы МИД Жозеп Боррель в интервью той же газете El Periodico 24 мая назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы. После этого испанского посла Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России, а в Мадриде заявили, что «негативно удивлены реакцией» Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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