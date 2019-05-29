МИД Испании удивлен реакцией Москвы на антироссийские высказывания Борреля
Министерство иностранных дел Испании выразило удивление реакцией Москвы на антироссийские высказывания исполняющего обязанности главы МИД королевства Жозепа Борреля и решением вызвать в связи с его словами испанского посла в МИД России.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Мадриде были «негативно удивлены реакцией России», считая, что наша страна «чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму».
Кроме того, в МИД Испании заявили, что удивлены не только самой реакцией, но и решением «предать ее огласке», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, и.о. министра иностранных дел Жозеп Боррель в интервью газете El Periodico 24 мая назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU