2019-05-29T01:06:48+03:00
Политика

МИД Испании удивлен реакцией Москвы на антироссийские высказывания Борреля

Испанского посла в России в связи с заявлениями и.о. министра иностранных дел страны вызвали в МИД РФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет угрозу для ЕвропыИсполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет угрозу для ЕвропыФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Испании выразило удивление реакцией Москвы на антироссийские высказывания исполняющего обязанности главы МИД королевства Жозепа Борреля и решением вызвать в связи с его словами испанского посла в МИД России.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Мадриде были «негативно удивлены реакцией России», считая, что наша страна «чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму».

Кроме того, в МИД Испании заявили, что удивлены не только самой реакцией, но и решением «предать ее огласке», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, и.о. министра иностранных дел Жозеп Боррель в интервью газете El Periodico 24 мая назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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