МИД Испании удивлен реакцией Москвы на антироссийские высказывания Борреля

СЕГОДНЯ 00:56 2019-05-29T01:06:48+03:00

Испанского посла в России в связи с заявлениями и.о. министра иностранных дел страны вызвали в МИД РФ

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Министерство иностранных дел Испании выразило удивление реакцией Москвы на антироссийские высказывания исполняющего обязанности главы МИД королевства Жозепа Борреля и решением вызвать в связи с его словами испанского посла в МИД России.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Мадриде были «негативно удивлены реакцией России», считая, что наша страна «чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму».

Кроме того, в МИД Испании заявили, что удивлены не только самой реакцией, но и решением «предать ее огласке», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, и.о. министра иностранных дел Жозеп Боррель в интервью газете El Periodico 24 мая назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU