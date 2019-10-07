Мама спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-07T18:37:32+03:00

Роженице подарили сертификат на бесплатное обучение дочки в ставшем для нее роддомом спортцентре

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Во время состязаний по эстетической гимнастике в подмосковном дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском, мама одной из участниц, горячо болеющая за свою дочь,начала рождать в момент торжественного открытия. Под гимн России у нее начали отходить воды.

Женщину прямо со зрительских трибун повезли в Раменский центр материнства и детства. Так на свет появилась, скорее всего, призерша следующих соревнований местного дворца спорта.

Этому поспособствует и руководитель спорткомплекса Виктор Пронин, поздравивший маму новорожденной. Он вручил ей сертификат на бесплатное обучение эстетической гимнастике или фигурному катанию. «Ждем вас с дочерью через четыре года» - передает телеканал 360 поздравление Пронина.

«Под гимн, понимаете? Начал звучать гимн и она стала рожать, это на самом деле, говорит о том, что есть некая взаимосвязь. Было удачей то, что пациентка находилась рядом с центром» - подметил заведующий областным центром материнства и детства Раменское Борис Марченко, также навестивший роженицу.

Новорожденной дали имя Вера – в честь дня Веры, Надежды и Любви. Это уже четвертый ребенок в семье Черкасовых.

ИСТОЧНИК KP.RU