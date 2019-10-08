В США рассказали о планах выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил о возможном выходе Штатов из Договора по открытому небу. Он направил советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо с беспокойством в связи с тем, что администрация Трампа рассматривает этот вариант.
Он отметил, что этот договор позволяет США и их европейским союзникам следить за военными перемещениями в России. По мнению конгрессмена, выход приведет к расколу НАТО.
- Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу, - сообщил Энгел.
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ИСТОЧНИК KP.RU