2019-10-08T02:55:59+03:00
Политика

В США рассказали о планах выйти из Договора по открытому небу

Эксперты сравнили это с «выстрелом себе в ногу»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил о возможном выходе Штатов из Договора по открытому небу. Он направил советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо с беспокойством в связи с тем, что администрация Трампа рассматривает этот вариант.

Он отметил, что этот договор позволяет США и их европейским союзникам следить за военными перемещениями в России. По мнению конгрессмена, выход приведет к расколу НАТО.

- Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу, - сообщил Энгел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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