2019-10-08T05:36:40+03:00
В мире

В Таиланде аферист устроил шикарную свадьбу и сбежал, повесив долг за праздник на жену

С собой жених прихватил чек, который выписали девушке в качестве приданного
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Таиланде аферист устроил шикарную свадьбу и сбежал, повесив долг за праздник на женуВ Таиланде аферист устроил шикарную свадьбу и сбежал, повесив долг за праздник на женуФото: Андрей АБРАМОВ
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Любовная драма произошла в Таиланде. Мужчина, представившийся богачом, устроил пышную свадьбу с 30-летней местной жительницей и сбежал с праздника, при этом не заплатив по счету.

Девушка по имени Да познакомилась с 50-летним «богачом», который сказал, что его зовут Нат, в марте текущего года. Мужчина убедил ее в своей обеспеченности, рассказывая про работу генеральным директором крупной компании в Гонконге. Да поверила в сказочное богатство ухажера, который сделал ей предложение через несколько дней после знакомства. Уже через месяц пара решила сыграть свадьбу. Сначала они тихо и скромно зарегистрировали брак, а потом разослали всем родственникам и друзьям приглашение на роскошную свадьбу в дорогом отеле в тайской провинции Бурирам.

Все шло хорошо, а потом жених сказал, что ему срочно нужно лететь в Гонконг. С собой он прихватил чек, который невесте выписали в качестве приданного. Больше новоиспеченная жена и родственники Ната не видели. Конечно, долг за организацию и проведение свадьбы лег на плечи Да.

Как пишет Bangkok Post, мать невесты уверяет, что праздник стоил больше трех миллионов батов, это около 6,4 миллионов рублей. Организаторы торжества заявляют, что на самом деле свадьба обошлась в 300 тысяч батов – порядка 640 тысяч рублей. В отеле, где проходило торжество обманутой невесте предложили погасить долг частями. Организатор же пошел на крайние меры и подал на Да в суд. Сама девушка обратилась за помощью к юристам и, конечно, подала на развод.

Что было мотивом для лже-богача, приданное в виде чека или просто роскошный праздник, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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