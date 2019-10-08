2019-10-08T07:16:32+03:00
В мире

Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил

Премьер страны Синдзо Абэ заявил, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на острова, которые относятся к южной части Курил. Политик добавил, что позиция Токио на этот счет не меняется.

Также Абэ подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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