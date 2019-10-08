Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил
Премьер страны Синдзо Абэ заявил, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на острова, которые относятся к южной части Курил. Политик добавил, что позиция Токио на этот счет не меняется.
Также Абэ подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс.
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ИСТОЧНИК KP.RU