Япония уверена, что суверенитет распространяется на южную часть Курил

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-08T07:16:32+03:00

Премьер страны Синдзо Абэ заявил, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на острова, которые относятся к южной части Курил. Политик добавил, что позиция Токио на этот счет не меняется.

Также Абэ подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Токио и Москвой наметился прогресс.

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ИСТОЧНИК KP.RU