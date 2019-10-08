На побережье Бразилии обнаружена бутылка с письмом советских моряков
На пляже бразильского города Санта-Витория-ду-Палмар была обнаружена таинственная бутылка с посланием из далекого прошлого. Необычную находку сделала группа молодых людей, которые приехали к морю на джипах.
Студентка Паула Созуа заметила, что ее 10-летний брат играет со стеклянной бутылкой, а подойдя поближе рассмотрела письмо внутри. Компания тут же открутила крышку и достала вымокший листок. Разочарованию молодых людей не было предела, когда они поняли, что не могут понять написанное.
Фотографию письма выложили в интернет и попросили пользователей соцсетей помочь с переводом. Оказалось, что записка была отправлена в плавание советскими моряками.
Моряки нарушили "сухой закон". Фото: Паула Соуза
"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства", - говорится в послании.
Предполагается, что МРХ - это министерство рыбного хозяйства. Дальше в письме моряки признаются, что нарушили "сухой закон".
Издание Globo сообщает, что письмо было передано специалистам лаборатории по реставрации бумаги при Федеральном университете в Пелотасе. Находка не содержит культурной или исторической ценности, но поможет студентам понять, как послание сохранилось до настоящих дней в столь суровых условиях.
Сайт kp.ru писал, что в августе этого года на Аляске нашли бутылку с посланием от 1969 года. Приморцы пожелали нашедшему здоровья и счастливого плавания.
ИСТОЧНИК KP.RU