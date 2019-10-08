2019-10-08T11:19:59+03:00
В мире

На побережье Бразилии обнаружена бутылка с письмом советских моряков

В незатейливом послании "морские волки" признаются в том, что нарушили "сухой закон"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Письмо советских моряков обнаружили в БразилииПисьмо советских моряков обнаружили в БразилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На пляже бразильского города Санта-Витория-ду-Палмар была обнаружена таинственная бутылка с посланием из далекого прошлого. Необычную находку сделала группа молодых людей, которые приехали к морю на джипах.

Студентка Паула Созуа заметила, что ее 10-летний брат играет со стеклянной бутылкой, а подойдя поближе рассмотрела письмо внутри. Компания тут же открутила крышку и достала вымокший листок. Разочарованию молодых людей не было предела, когда они поняли, что не могут понять написанное.

Фотографию письма выложили в интернет и попросили пользователей соцсетей помочь с переводом. Оказалось, что записка была отправлена в плавание советскими моряками.

Моряки нарушили "сухой закон". Фото: Паула Соуза

Моряки нарушили "сухой закон". Фото: Паула Соуза

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства", - говорится в послании.

Предполагается, что МРХ - это министерство рыбного хозяйства. Дальше в письме моряки признаются, что нарушили "сухой закон".

Издание Globo сообщает, что письмо было передано специалистам лаборатории по реставрации бумаги при Федеральном университете в Пелотасе. Находка не содержит культурной или исторической ценности, но поможет студентам понять, как послание сохранилось до настоящих дней в столь суровых условиях.

Сайт kp.ru писал, что в августе этого года на Аляске нашли бутылку с посланием от 1969 года. Приморцы пожелали нашедшему здоровья и счастливого плавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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