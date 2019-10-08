2019-10-08T11:30:29+03:00
Общество

Производители крафтового пива заверили, что в России данная продукция не пропадет

Тем не менее, некоторые изменения могут произойти в 2021 году
Елена АКИМОВА
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В России может исчезнуть крафтовое пивоВ России может исчезнуть крафтовое пивоФото: EAST NEWS
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В 2021 году в России может пропасть крафтовое пиво. Это связано со вступление в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Дело в том, что производство крафтового пива не узаконено никакими документами, а все сорта можно отнести к контрафакту, сообщает RT.

В свою очередь председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова высказала надежду, что подобное развитие событий мало возможно.

Комментируя ситуацию ИА «НСН», она отметила, что не видит никакой опасности для производителей крафтового пива в новом техническом регламенте.

- Сейчас идут уточнения по терминологии и по требованиям. Производителям наоборот будет удобнее выбрать категорию, к которой отнести свою продукцию: «пивной напиток», «специальное пиво». Ничего никуда не исчезнет, - заверила Цветкова.

Она так же напомнила, что крафт- это не какой-то специальный термин, а продукция малых пивоварен, которые варят интересные сорта. Данный товар очень интересен потребителю, в мире развивается тренд на данное пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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