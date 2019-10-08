Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-08T12:40:32+03:00

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Цены на квартиры в новостройках выросли почти на 12% с августа 2018 года. Такие данные привели в аналитическом центре «Авито. Недвижимость». Однако риелторы с таким заявлением не согласны, по их мнению стоимость жилья завышает сама платформа «Авито».

«С моей точки зрения, это не соответствует действительности. Потому что реальные параметры сделок и цены на сегодняшний момент, которые бы подтвердили реальные участники рынка, риэлтерское сообщество, например, нет. Может быть, этот рост связан с ценами предложений по размещению на "Авито"? Ну, тогда получается, что "Авито" на сегодня завышает цены на сделки выше рынка», - цитирует сообщение вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева ИА НСН.

Эксперт добавил, что рост на рынке недвижимости на самом деле есть, однако он намного ниже, примерно 2-5% в год.

Напомним, ранее газета «Известия» привела данные аналитического центра «Авито. Недвижимость» о том, что цены на новостройки за последний год выросли на 11,9%, а «вторичка» подорожала в среднем на 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU