Лукашенко рассказал о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-08T13:15:25+03:00

Он добавил, что не просто желает ему достичь в этом успехов, но и готов к совместным действиям Фото: REUTERS

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Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе, но для достижения этой цели ему необходимо активное участие других стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Новый президент Украины, по мнению Лукашенко, осознает настоящую ситуацию на востоке Украины и понимает, что надо делать. Однако внутренние и внешние силы не позволяют Зеленскому поменять ситуацию в стране.

Для разрешения проблемы, «диагноз которой уже установлен», должны подключиться и третьи стороны, которые, по словам главы Белоруссии, оставили Зеленского один на один с этой проблемой.

«Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», - передают РИА Новости заявление Лукашенко на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти

Он также добавил ,что уверен в способности Зеленского добиться мира на Востоке Украины, а также, что не просто желает ему достичь в этом успехов, но и готов к совместным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU