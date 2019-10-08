Роструд напомнил россиян о длинных выходных в ноябре

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-08T14:08:39+03:00

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В ноябре 2019 года россияне смогут отдохнуть целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник День народного единства, 4 ноября, приходится в текущем году на понедельник. Таким образом россияне будут отдыхать не только в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, но еще и 4 числа. Об этом гражданам напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

В результате, первая рабочая неделя ноября будет короткой. Россияне выйдут на работу только во вторник, 5 ноября, и проработают четыре дня, передает сайт argumenti.ru.

Роструд рассказал о праздничных выходных

Добавим, что в Роструде россиянам также рекомендовали брать как можно больше отпускных дней за раз, включая выходные. Это связано с тем, что отпускные за выходные дни начисляют, а вот зарплату — нет, передает сайт news.ru.

День народного единства был в России принят официальным праздником с 2005 года. Он был учрежден в честь событий 1612 года, когда народные ополченцы под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от вторжения поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU