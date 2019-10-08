Песков: Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-08T15:02:03+03:00

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Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но уверен, что в случае ее возникновения, Россия имеет преимущества в виде технологического превосходства для обеспечения паритета. Так Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о разработке «невероятного нового вооружения».

В Москве следят за действиями Вашингтона в сфере новейшего вооружения, добавил представитель Кремля. В том числе и запрещенных ДРСМД. Однако в случае начала гонки вооружений, Россия не будет принимать в ней активного участия.

"Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем, хочу напомнить слова президента (Владимира) Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета» - передают РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее глава Белого дома заявил о создании Соединенными Штатами «невероятного нового вооружения». Речь в том числе шла и о подводных лодках новейшего образца.

ИСТОЧНИК KP.RU