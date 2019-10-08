2019-10-08T15:49:56+03:00
Экономика

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

Соглашение позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между странами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютахРоссия и Турция договорились о расчетах в нацвалютахФото: REUTERS
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Москва и Анкара подписали соглашение о переходе к расчету во взаимной торговле в национальных валютах (рубле и лире). Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, Турцию представлял министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», - говорится в сообщении Министерства финансов России.

Как отмечают в Минфине, соглашение о расчетах и платежах направленно на и укрепление межбанковского взаимодействия, а также повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Стоит отметить, что работа над переходом на расчет в нацвалюте между Россией и Турцией начались еще в конце 2016 года. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил необходимость такой меры тем, что Анкарой пытаются манипулировать с помощью курса валют.

В апреле этого года турецкий лидер выразил надежду на скорейший переход к расчету в нацвалютах и пообещал обеспечить российских предпринимателей всевозможными послаблениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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