Мьянма стала потенциальным покупателем российских Су-57

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-08T17:00:51+03:00

Однако разместить заказ на истребители получится не раньше середины 2020-х годов

Изменить размер текста: A A

Мьянма может стать одним из покупателей российских истребителей пятого поколения Су-57. К такому выводу пришли местные СМИ на фоне сообщений о стремительном развитии военно-технического сотрудничества между странами.

Действующая в республике программа по модернизации Военно-воздушных сил как раз предусматривает закупку тяжелых истребителей. К тому же ранее Мьянма уже приобрела у России шесть Су-30СМ. Однако возможностей этих самолетов поколения 4+ в скором времени будет недостаточно на фоне модернизации ВВС других стран.

Издание MilitaryWatch считает, что покупка Су-57 позволит Мьянме сдерживать такие государства Юго-Восточной Азии, включая Японию. Правда обойдется приобретение дорого - его стоимость на 40% выше, чем в случае с Су-30СМ. Эксплуатация тоже не из дешевых.

Учитывая, что оборонный бюджет республики всего два миллиарда долларов в год, она не может позвонить себе большой заказ, но даже дюжины истребителей будет достаточно для обеспечения преимущества, уверены эксперты.

К тому же заказать Су-57 прямо сейчас не получится. На самолеты уже претендуют Китай, Индия, Вьетнам, Турция и Алжир. Мьянме придется ждать своей очереди примерно до середины 2020-х годов.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года Нейпьидо получило также шесть российских истребителей Як-130.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728592" frameborder="0"></iframe> Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU