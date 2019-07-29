2019-07-29T19:06:19+03:00
Политика

Су-57 пошел в серию

В ближайшие годы в армию будут поставлены более 70 истребителей пятого поколения
Александр ИГОРЕВ
Поделиться:
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производствоНовейший истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

То, чего так долго ждали в российских Воздушно-космических силах, наконец случилось. Новейший истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Об это стало известно едва ли не случайно - из брошюры, выпущенной к 80-летию ОКБ «Сухой», где и делается эта чудо-машина:

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», - цитирует брошюру РИА Новости.

А это значит, что все необходимые государственные испытания машины прошли успешно. Включая, кстати, и проверку боем - в Сирии. Несколько истребителей не просто совершили перелет в «горячую точку», но и приняли участие в операции против террористов.

- Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57, - комментировал министр обороны Сергей Шойгу.

К слову, истребители сопровождались самолетами-лабораториями, которые снимали все параметры их боевой работы.

Контракт, подписанный на недавно прошедшем форме "Армия-2019", предполагает поставку 76 Су-57 до 2028 года. Планируется, что на новые машины будут перевооружены три авиационных полка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире

По словам президента РФ, никакая машина не может летать так, как это делает российский многофункциональный истребитель пятого поколения (подробности).

Опубликованы кадры синхронной посадки двух Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника
Туристка оказалась в центре бандитской перестрелки и погибла
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири
В Судане расстреляли мирных демонстрантов: погибли пять человек
Глава МИД Украины заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Победители «Большого фестиваля футбола» собрались в Академии «Зенита»
В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком
В Грузии раскритиковали идею запусить международные рейсы из Абхазии
Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется
Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте
США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ
Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки
При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек
Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения
Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены
Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек
Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье
Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста
Генштаб России обвинил военные компании США в хищениях сирийской нефти
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ