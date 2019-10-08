В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail за запрещенную информацию

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-08T18:06:23+03:00

Сенатор Андрей Клишас отметил, что речь идет о корректировке существующего положения закона об ограничении переписки

Изменить размер текста: A A

В Госдуму внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую на территории России информацию. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и один из авторов законопроекта Андрей Клишас.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями"», - сказал сенатор РИА Новости.

Клишас обратил внимание на то, что проект подразумевает корректировку существующего положения закона об ограничении переписки. По словам парламентария, целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные сообщения.

Инициаторами законопроекта выступили также члены Совфеда Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Напомним, что в июле этого года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, об идентификации пользователя для доступа к его e-mail. По словам авторов проекта, так власти смогут снизить число ложных сообщений о террористических угрозах.

ИСТОЧНИК KP.RU