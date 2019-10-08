Колокольцев: таджикские полицейские помогли изобличить в России банду земляков

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-08T19:56:46+03:00

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Во вторник в Москве состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Республики Таджикистан. Представители силовых ведомств соседских стран Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода говорили о результатах выполнения подписанного три года назад "Протокола о взаимодействии между следственными подразделениями".

- Своевременная помощь таджикских коллег способствовала завершению расследования уголовного дела по обвинению в бандитизме шести участников организованной вооруженной группы, сформированной преимущественно из граждан Республики Таджикистан. На счету банды серия разбоев и грабежей, совершенных на территории Московского региона в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года, - заявил Колокольцев.

Также глава МВД России высоко оценил итоги мероприятий по розыску скрывшихся обвиняемых и в качестве положительного примера привел командировку в Таджикистан объединенной оперативной группы МВД России в марте текущего года: "За несколько дней совместной работы было установлено местонахождение 78 скрывшихся преступников. Этот результат убедительно свидетельствует о перспективности такой формы взаимодействия и необходимости ее более широкого использования".

Глава российского ведомства отметил, что за прошлый год и первое полугодие 2019-го в рамках операций "Канал" на территории России пресечено "около 2,5 тысяч наркопреступлений, изъято 765 килограммов наркотиков". А таджикскими коллегами, соответственно, – "16 противоправных деяний и почти 100 килограммов наркозелья".

В завершение мероприятия Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода утвердили план работы Объединенной коллегии на будущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU