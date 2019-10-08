СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-08T20:13:55+03:00

Частную пенсию могут начать выплачивать раньше, чем государственную. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.

В первом чтении принят законопроект о снижении возраста для получения негосударственной пенсии

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Во вторник, 8 октября, в первом чтении был принят законопроект о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами. Негосударственную пенсию можно будет получить с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. Это на пять лет раньше установленного законодательно возраста выхода на пенсию.

«Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины — с 55, мужчины — с 60 лет», — приводит слова соавтора законопроекта, заместителя председателя Госдумы Пётра Толстого пресс-служба Государственной думы.

После вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста - 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно, подразумевалось, что эти изменения коснутся и негосударственной пенсии.

Напомним, что российский гражданин может самостоятельно накапливать «частную» пенсию. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сейчас в России действуют 33 негосударственных пенсионных фонда, которые участвуют в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU