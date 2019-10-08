Турция может развязать затяжную войну на Ближнем Востоке
Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию против курдов в Сирии, Анкара может увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны
Как сообщает The National Interest, турецкому лидеру необходимо укрепить свои политические позиции, поскольку экономика республики находиться не в лучшем состоянии, на выборах мэров в больших городах Турции победила оппозиция. Именно поэтому начало военной операции в Сирии вполне вероятно.
The National Interest полагает, что вооружение, которое использует турецкая армия, поможет Анкаре быстро добиться успехов, но только на первом этапе военной компании. Позже возникнут трудности из-за того, что в боевых действиях могут принять участие и другие страны. Власти Саудовской Аравии, Соединённых Штатов и даже Израиля могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон не бросит сирийских курдов и продолжит поставлять им оружие. Глава Белого дома также заявил о готовности «стереть экономику Турции с лица земли» после сообщения Анкары о скором начале военной операции в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU