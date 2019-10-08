2019-10-08T22:09:44+03:00
В мире

Турция может развязать затяжную войну на Ближнем Востоке

Эксперты рассказали, что будет, если Анкара начнет военную операцию в Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция может развязать затяжную войну на Ближнем ВостокеТурция может развязать затяжную войну на Ближнем ВостокеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию против курдов в Сирии, Анкара может увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны

Как сообщает The National Interest, турецкому лидеру необходимо укрепить свои политические позиции, поскольку экономика республики находиться не в лучшем состоянии, на выборах мэров в больших городах Турции победила оппозиция. Именно поэтому начало военной операции в Сирии вполне вероятно.

The National Interest полагает, что вооружение, которое использует турецкая армия, поможет Анкаре быстро добиться успехов, но только на первом этапе военной компании. Позже возникнут трудности из-за того, что в боевых действиях могут принять участие и другие страны. Власти Саудовской Аравии, Соединённых Штатов и даже Израиля могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон не бросит сирийских курдов и продолжит поставлять им оружие. Глава Белого дома также заявил о готовности «стереть экономику Турции с лица земли» после сообщения Анкары о скором начале военной операции в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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