Турция может развязать затяжную войну на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 22:09 2019-10-08T22:09:44+03:00

Эксперты рассказали, что будет, если Анкара начнет военную операцию в Сирии

Изменить размер текста: A A

Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию против курдов в Сирии, Анкара может увязнуть в затяжной войне, которая приведет к истощению страны

Как сообщает The National Interest, турецкому лидеру необходимо укрепить свои политические позиции, поскольку экономика республики находиться не в лучшем состоянии, на выборах мэров в больших городах Турции победила оппозиция. Именно поэтому начало военной операции в Сирии вполне вероятно.

The National Interest полагает, что вооружение, которое использует турецкая армия, поможет Анкаре быстро добиться успехов, но только на первом этапе военной компании. Позже возникнут трудности из-за того, что в боевых действиях могут принять участие и другие страны. Власти Саудовской Аравии, Соединённых Штатов и даже Израиля могут предоставить сирийским курдам оружие и разведданные.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон не бросит сирийских курдов и продолжит поставлять им оружие. Глава Белого дома также заявил о готовности «стереть экономику Турции с лица земли» после сообщения Анкары о скором начале военной операции в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU