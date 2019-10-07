2019-10-07T20:00:28+03:00
Политика

Трамп пригрозил стереть экономику Турции с лица земли

Президент США заявил, что уже поступал так раньше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд ТрампАмериканский президент Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если власти республики решат сделать что-то, выходящее за рамки дозволенного. Такая угроза прозвучала на фоне заявлений Анкары о скором начале военной операции в Сирии.

По мнению американского лидера, Турция, Европа и другие страны мира обращают недостаточно внимания на роль, сыгранную Вашингтоном в борьбе с террористами, а ведь она "гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать".

Теперь же, считает Трамп, пришла пора других региональных держав защищать свою территорию от ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

"Как я уже говорил ранее и повторяю теперь, если Турция сделает что-то, что я при всей своей великой и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я полностью уничтожу и сотру с лица земли ее экономику", - написал президент США на странице в Twitter.

Он добавил, что уже поступал так раньше.

Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп вновь объявил о намерении вывести американские войска из Сирии. По мнению президента, Соединенные Штаты слишком долго участвовали в "нелепых" войнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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