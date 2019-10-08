Трамп пообещал не бросать сирийских курдов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-08T16:56:28+03:00

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Вашингтон не бросит курдов в Сирии и продолжит оказывать им материальную поддержку, поставляя оружие. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мы, может быть, и находимся в процессе ухода из Сирии, но ни в коем случае не бросаем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Трамп снова отметил, что «любые невынужденные или ненужные» боевые действия Турции в Сирии будут «разрушительными для ее экономики и ее очень хрупкой валюты».

«Мы помогаем курдам материально и оружием!», - заключил американский лидер.

Напомним, после заявление Анкары о скором начале военной операции в Сирии, Трамп пригрозил «стереть экономику Турции с лица земли». Во вторник, 8 октября, турецкие СМИ сообщают, что ВВС республики атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии».

ИСТОЧНИК KP.RU