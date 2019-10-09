Мэра мексиканского города протащили на машине из-за невыполненного обещания построить дорогу

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-09T07:35:17+03:00

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Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике протащили на веревке, привязанной к машине, по центральной улице. Для жителей имя градоначальника Эскандона стало чуть ли не ругательным. Глава города дал обещание построить дорогу, но забыл. Граждане регулярно напоминали Чьяпасу Хорхе Эскандону о том, что дорога нужна и вообще, он давал слово ее построить. Но тот игнорировал многочисленные обращения.

Видео расправы опубликовала газета El Universal. Эскандона привязали веревкой к пикапу и протащили по городу.

«Путешествие» было недолгим. Вскоре машину удалось остановить. Главе города понадобилась медицинская помощь. Эта ситуация привела к столкновению полиции и мирных граждан. Пострадало 11 человек, задержано еще 30.

В Росии тоже были случаи, когда людей тащат на машине - зоозащитницу компания мужчин проволокла на двери автомобиля из-за отказа принять щенка в питомник.

ИСТОЧНИК KP.RU