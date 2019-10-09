2019-10-09T07:35:17+03:00
В мире

Мэра мексиканского города протащили на машине из-за невыполненного обещания построить дорогу

Градоначальника привязали к машине канатом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Чиновнику понадобилась медицинская помощьЧиновнику понадобилась медицинская помощьФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике протащили на веревке, привязанной к машине, по центральной улице. Для жителей имя градоначальника Эскандона стало чуть ли не ругательным. Глава города дал обещание построить дорогу, но забыл. Граждане регулярно напоминали Чьяпасу Хорхе Эскандону о том, что дорога нужна и вообще, он давал слово ее построить. Но тот игнорировал многочисленные обращения.

Видео расправы опубликовала газета El Universal. Эскандона привязали веревкой к пикапу и протащили по городу.

«Путешествие» было недолгим. Вскоре машину удалось остановить. Главе города понадобилась медицинская помощь. Эта ситуация привела к столкновению полиции и мирных граждан. Пострадало 11 человек, задержано еще 30.

В Росии тоже были случаи, когда людей тащат на машине - зоозащитницу компания мужчин проволокла на двери автомобиля из-за отказа принять щенка в питомник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания Johnson & Johnson выплатила 8 миллиардов долларов американцу, у которого выросла грудь
Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессу
СМИ сообщили о существовании спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Япония по требованию России перенесла пилотный тур на южные Курилы
Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией
Минпромторг отреагировал на сообщения о перебоях или росте цен на воду из-за маркировки
Песков назвал «новый» доклад сената США о вмешательстве Кремля в выборы «старым»
Социологи: почти 10% россиян постоянно находятся в стрессе
В Британии мужчина выиграл рекордные 170 миллионов фунтов в лотерею
МИД России прокомментировал вероятность переноса комитетов Генассамблеи ООН
С Байконура запустят ракету-носитель «Протон-М» с европейским и американским спутниками
Белый дом назвал импичмент Трампа незаконным
Парламент Нидерландов одобрил требование расследовать роль Украины в крушении MH17
Турецкий эксперт: Анкара вошла в Северную Сирию, только чтобы сражаться с террористами
В онкоцентре Блохина опровергли заявления медсестер о зарплате до пяти тысяч рублей
В России, Европе и Центральной Азии подсчитали птиц
Пентагон заявил о выводе войск из района потенциального наступления Турции в Сирии
Трамп хотел проверить каждого сотрудника Белого дома на детекторе лжи
Брюссель готов пойти на новую отсрочку по Brexit
Россия предпримет все усилия для продления СНВ-3
Турция может развязать затяжную войну на Ближнем Востоке
ЦБ РФ: доступность ипотечного жилья в России достигла исторического максимума
МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»
Госавтоинспекция не видит смысла в жестких запретах на использование электросамокатов
Частную пенсию могут начать выплачивать раньше, чем государственную
В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»
Колокольцев: таджикские полицейские помогли изобличить в России банду земляков