Мужчину задержали за убийство родившей мертвого ребенка супруги

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-09T09:53:47+03:00

Девочку пара похоронила в коробке из под обуви на могиле родственников

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В Московской области мужчину подозревают в жестокой расправе с женой из-за того, что та родила мертвую дочь. Роды у женщины прошли 2 октября прямо в квартире. Схватки наступили ночью, но пара не стала вызывать «скорую», чтобы госпитализировать роженицу. Ребенок родился мертвым. Не известно, стала ли гибель младенца следствием отсутствия медицинской помощи, или девочка умерла по другой причине.

Мужчина вместе с женой положили тело дочери в коробку из под обуви и похоронили ее на кладбище в могиле родственников. Спустя несколько дней муж жестоко избил женщину, она скончалась в той же квартире в Химках на улице Совхозная, где ранее родила ребенка.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело женщины два дня пролежало в доме. Ее труп обнаружен 8 октября.

Как показала экспертиза, она была убита 6 октября. Позже на территории Машкинского кладбища обнаружено тело мертвого младенца. По факту проводят проверку правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU