2019-10-09T09:53:47+03:00
Происшествия

Мужчину задержали за убийство родившей мертвого ребенка супруги

Девочку пара похоронила в коробке из под обуви на могиле родственников
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тело убитой женщины два дня пролежало в квартиреТело убитой женщины два дня пролежало в квартиреФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Московской области мужчину подозревают в жестокой расправе с женой из-за того, что та родила мертвую дочь. Роды у женщины прошли 2 октября прямо в квартире. Схватки наступили ночью, но пара не стала вызывать «скорую», чтобы госпитализировать роженицу. Ребенок родился мертвым. Не известно, стала ли гибель младенца следствием отсутствия медицинской помощи, или девочка умерла по другой причине.

Мужчина вместе с женой положили тело дочери в коробку из под обуви и похоронили ее на кладбище в могиле родственников. Спустя несколько дней муж жестоко избил женщину, она скончалась в той же квартире в Химках на улице Совхозная, где ранее родила ребенка.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело женщины два дня пролежало в доме. Ее труп обнаружен 8 октября.

Как показала экспертиза, она была убита 6 октября. Позже на территории Машкинского кладбища обнаружено тело мертвого младенца. По факту проводят проверку правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под видом благотворительной организации в России действовали сторонники террористов
В Москве столкнулись трамваи: Водитель не засмотрелась в телефон
CNN: США планирует выйти из Договора по открытому небу
Число сторонников импичмента Трампа в США выросло
Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией
Российским туристам предложили альтернативу дешевому отдыху в Турции
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России до 1 процента
Видеоблогеры сравнили стоимость продуктов в России и Украине
Мэра мексиканского города протащили на машине из-за невыполненного обещания построить дорогу
Компания Johnson & Johnson выплатила 8 миллиардов долларов американцу, у которого выросла грудь
Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессу
СМИ сообщили о существовании спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Япония по требованию России перенесла пилотный тур на южные Курилы
Минпромторг отреагировал на сообщения о перебоях или росте цен на воду из-за маркировки
Песков назвал «новый» доклад сената США о вмешательстве Кремля в выборы «старым»