2019-10-09T10:56:39+03:00
Политика

Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой

Напомним, депутата задержали для допроса в аэропору Нью-Йорка
Юлия САЛЬНИКОВА
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Инга Юмашева допрошена по прилету в СШАИнга Юмашева допрошена по прилету в СШАФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Россия приостанавливает поездки депутатов в США в связи с ситуацией с допросом Инги Юмашевой. Напомним, парламентарий прилетела на форум «Диалог Форт Росс». Несмотря на то, что визит был официальным и Юмашева числилась в списке участников встречи, ее задержали в аэропорту сотрудники ФБР. Депутата из России попросили пройти в «нейтральное помещение» для ответа на ряд вопросов. По окончании допроса Инга Юмашева уведомила в случившемся посольство России в США.

- В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены, - написала в социальных сетях советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Уже известно о первой отмене визита в связи с принятым Госдумой решением. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков должен был лететь в командировку в США на этой неделе. Его официальный визит отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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