«Циничная провокация»: В Госдуме призвали ответить на допрос ФБР депутата Юмашевой

Очередной скандал с российскими парламентариями произошел в США. Сначала американское посольство просрочило сроки выдачи виз российской делегации, а теперь сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Политик летела на форум «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско по приглашению американской неправительственной организации.

- Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа, - рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Юмашевой задавали «абсолютно непонятные и неприемлемые вопросы», пояснил дипломат. Перед этим у нее отобрали документы. После допроса сотрудник ФБР предложил парламентарию продолжить беседу в кафе в неформальной обстановке.

В чем кроется причина задержания Юмашевой, пока неизвестно. Сама депутат отказывается комментировать этот инцидент. О случившемся она сразу сообщила в российское посольство, и сейчас этим занимаются дипломаты. Анатолий Антонов назвал действия ФБР возмутительными. Посольство РФ уже направило ноту протеста в Госдеп США.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал задержание Юмашевой нарушением США международных обязательств.

- Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США можно оценить как циничную провокацию, - заявил Володин. - В США есть силы, которые хотят обострения двухсторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран недопустимы и заслуживают осуждения.

- Это хамская и неправомерная выходка, - заявил «КП» член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков. - Инга одна из немногих наших коллег, которая поддерживала адекватный и разумный контакт с американской стороной, даже когда подобных контактов осталось совсем немного. И вот так брать и унижать российский парламент и российское государство, неприемлемо. Ведь унижают не просто парламентария, а парламентера. Это говорит о том, что наши американские коллеги не заинтересованы ни в каких адекватных контактах. Нам нужно продумать ответный шаг, который должен быть очень болезненным для наших неуважаемых партнеров. Просто спустить это — невозможно. У нас уже был эпизод с Марией Бутиной, которая представляла неправительственный, экспертный сектор. Ее бросили в тюрьму за то, что она якобы незарегистрированный агент. Это был сигнал: не нужно никаких экспертных контактов с американской стороной, не нужно с ними ничего обсуждать. Но мы думали, что ситуация с Бутиной — это эксцесс, а сейчас речь уже идет о парламенте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736109" frameborder="0"></iframe> Посол РФ в США прокомментировал задержание и допрос депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.(с) Ruptly

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