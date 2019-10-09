Названы регионы с самыми низкими стипендиями

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-09T11:51:56+03:00

В планах правительства провести индексацию выплат в 2020 году

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В 2020 году российских студентов, аспирантов, ассистентов-стажёров и ординаторов государственных вузов ждут повышение стипендии. Средства на индексацию заложены в бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Повышение будет не существенным, всего 90 рублей и, скорее всего, на региональном рейтинге размера стипендий никак не отразится.

Портал News.ru проанализировал данные Минобрнауки за 2018 год и составил рейтинг регионов, где самые высокие и самые низкие стипендии.

В тройку лидеров вошли Якутия - 7,18 тыс. рублей, Мурманская область - 6,55 тыс. рублей, Магаданская область- 6,26 тыс. рублей. Здесь самые высокие стипендии у учащихся. Замыкают пятерку лидеров Республика Алтай (6,04 тыс. рублей) и Тыва (5,99 тыс. рублей).

Аутсайдеры рейтинга:

Саратовская область – 2,46 тыс.руб.,

Астраханская область – 2,25 тыс.руб.,

Кабардино-Балкария - 2 тыс. руб.,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1,82 тыс. руб.,

Ленинградская область -1,36 тыс. руб.

- Это связано с региональными особенности. В условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока цифры выше, так как привлечь туда контингент и закрепить кадры довольно проблематично. Уже давно существуют надбавки к заработной плате и для обучающихся в высших учебных заведениях, - пояснил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

ИСТОЧНИК KP.RU