Недокуренную Черчиллем сигару выставят на торгах

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-09T12:35:57+03:00

Организаторы аукциона планируют продать ее не менее, чем за $7 тыс

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Недокуренная в 1953 году сигара бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставлена на аукцион. Табачное изделие подобрала билетер лондонского театра «Колизеум» Вайолет Кинг.

Женщина рассказала, что однажды перед спектаклем встретила в фойе премьер-министра и его супругу. Торопясь попасть на представление Черчилль выбросил окурок, пока билетер помогала ему отыскать в зале нужные места.

Сотрудница театра подобрала недокуренную сигару, а позже ее племянница помогла загерметизировать табачное изделие, передает сайт телеканала «Звезда».

Вайолет Кинг направила запрос в резиденцию премьер-министра с просьбой рассказать миру о своей находке, а спустя неделю ей ответил личный помощник Черчилля, который дал ей соответствующее разрешение.

Лот будет выставлен на аукцион Hansons. Его стартовая цена составляет около шести тысяч фунтов стерлингов.

Сигары считались неотъемлемой частью имиджа Уинстона Черчилля. Так, один его окурок уже был выставлен на аукционе в 2017 году. Тогда недокуренную сигару покупатель приобрел за 12 тысяч долларов, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU